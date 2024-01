RC Lens : un Sang et Or repousse une opération pour terminer la saison !

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

L'image est toujours impressionnante : dimanche, sur la pelouse du Stadium, l'un des médecins du RC Lens a remis en place à deux reprises l'épaule gauche de Ruben Aguilar, qui venait de se déboîter. Habitué à ce genre de pépin, le piston droit des Sang et Or a serré les dents et terminé la rencontre. Dans les couloirs du Stadium, il a ensuite assuré à L'Equipe qu'il allait bien et que ce n'était qu'une frayeur.

Il a déjà été opéré de l'épaule gauche

Ce lundi, le site Lensois.com explique que l'ancien Montpelliérain a déjà été opéré de ce problème et qu'il refuse pour le moment de repasser sur le billard. Il préfère terminer la saison, quitte à vivre d'autres épisodes comme à Toulouse dimanche, mais serrer les dents pour pouvoir aider son équipe à remonter au classement. Une belle mentalité !

