RC Lens : un voyage de bon augure à Montpellier ?

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Certes, il y eut ce terrible revers en Ligue des Champions sur le terrain des Gunners d'Arsenal. Mais en Ligue 1, force est de reconnaître que le RC Lens au plus que parfait depuis plusieurs semaines. Avec, récemment des victoires face au FC Nantes, l'OM, Clermont et l'OL.

7 victoires déjà

Pour continuer son ascension vers le haut du tableau, le RCL se déplace ce soir à Montpellier. Et comme le rappelle le site Lensois.com, le voyage se présente bien. Car sur les 21 derniers matches disputés dans l'Hérault, les Sang et Or se sont imposés à 7 reprises, pour 7 matches nuls et 7 défaites seulement.

La saison dernière, les joueurs de Franck Haise avaient arraché le point du nul, 1-1. Quant à la dernière victoire, elle remonte à la saison 2020-2021 avec un succès sur le score de 2-1.

Podcast Men's Up Life