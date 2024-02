RC Lens : une grosse polémique éclate avant le déplacement à Reims !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dimanche (17h05), le Stade de Reims accueillera le RC Lens au stade Auguste-Delaune. Un match qui pourrait bien se jouer dans un climat assez bizarre de tension entre les deux clubs. En effet, alors que, dans un premier temps, la communication champenoise visait à se réapproprier Delaune un an après l'invasion par le peuple Sang et Or, le club rémois a annoncé mercredi la non-ouverture de la billetterie du match au grand public… Une décision qui a ulcéré le président du RC Lens Joseph Oughourlian, voyant là une manœuvre des Stadistes pour limiter les Lensois au seul parcage autorisé. Lens dénonce un « refus de vente » D'après Lensois.com, le boss du Racing a écrit un courrier à Jean-Pierre Caillot pour dénoncer ces méthodes « liberticides » : « D'une campagne vidéo créative à des mesures inacceptables et coercitives (…) Face à cette position insolite et au regard des relations respectueuses entre les deux clubs conjuguées à l'absence d'incidents lors de ces rencontres, le Racing qui défend un football fervent, populaire et source de rencontres entre supporters, fait part de sa sidération. Il estime qu'une telle mesure, implicitement dirigée contre les supporters lensois, s'apparente à un « refus de vente » dépassant ce pourquoi le sport fédère ». Ou comment créer une rivalité qui n'existe pas…

Pour résumer Contrairement à la saison dernière, il n'y aura pas de déplacement massif des supporters du RC Lens à Reims dimanche. Le club champenois a fermé la porte et ça a rendu fou Joseph Oughourlian qui parle d'un "refus de vente".

Alexandre Corboz

Rédacteur