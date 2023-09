RC Lens : une récompense pour le héros de Séville ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens était mené et malmené à Séville hier avant l'égalisation d'Angelo Fulgini. Et son superbe coup franc vaut à l'ancien angevin d'être en lice pour le plus beau but de la première journée de C1.

Fulgini nommé aux côtés de Provedel, Tetê et Felix

Fulgini est en concurrence avec Joao Felix, le joueur du Barça, avec l'ancien lyonnais Tetê (Galatasaray), et avec Provedel, le gardien de la Lazio, auteur d'un but de la tête incroyable pour égaliser dans le temps additionnel sur le terrain de l'Atlético (1-1).

🚀 A beauty from Fulgini to bring it level in Seville! #UCL pic.twitter.com/Oqxq9iSAAW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2023

Podcast Men's Up Life