RC Lens : une surprise dans le groupe lensois pour Le Havre

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La L1 reprend ses droits ce week-end avec pour le RC Lens un rendez-vous face au Havre, vendredi, et Franck Haise vient de communiquer son groupe. 20 joueurs en font partie. Guilavogui présent, Pereira Da Costa en réserve Incertain, Morgan Guilavogui est finalement présent. Massadio Haïdara est de retour tout comme Jonathan Gradit et Oscar Cortes. En revanche, Deiver Machado restera au repos et David Pereira Da Costa, en manque de rythme, jouera avec l’équipe réserve. Celle-ci affrontera Croix en National 3, samedi. J-1 avant #HACRCL 👊



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour le déplacement au @HAC_Foot, demain, en @Ligue1UberEats.



➡️ @MassadioHaidara, Jonathan Gradit et Oscar Cortés sont de retour dans le groupe sang et or.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) October 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le groupe de Franck Haise pour le match contre Le Havre vient de tomber...Incertain, Morgan Guilavogui est finalement présent. Massadio Haïdara est de retour tout comme Jonathan Gradit et Oscar Cortes. En revanche, Deiver Machado restera au repos et David Pereira Da Costa, en manque de rythme, jouera avec l’équipe réserve.

Laurent HESS

Rédacteur