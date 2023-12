RC Lens : Wahi et les Sang et Or muets à Montpellier (0-0)

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

On espérait du spectacle pour l'ouverture de cette 15e journée de Ligue 1. Et force est de constater qu'on a été déçus. Car cette opposition entre le MHSC et le RC Lens a surtout proposé des duels et de l'engagement, plus que des occasions franches et des gestes de classe. En première période, deux à se mettre sous la dent, seulement.

Deux ratés pour Wahi

La première, dès la 9e minute, sur une relance dans l'axe de Brice Samba à destination de Pereira Da Costa, qui tentait un dribble audacieux devant Joris Chotard aux trente mètres et perdait le ballon. Le Montpelliérain tentait aussitôt sa chance d'une frappe sèche qui ne trouvait pas le but vide des Sang et Or. La réponse artésienne intervenait à la 37e minute avec l'inévitable Elle Wahi qui, à la suite d'un corner, reprenait le ballon du pied droit sans accrocher le cadre. Bien peu pour s'enthousiasmer. Et surtout trop peu pour des Lensois qui avaient certes la possession du ballon (66%) mais qui échouaient dans le dernier geste à l'approche du but adverse.

Au retour du vestiaire, c'est une fois encore Elye Wahi qui se distinguait en ne parvenant pas à concrétiser un superbe mouvement lensois. A la 60e minute, El Aynaoui contrôlait à la perfection une relance de son gardien, Brice Samba et trouvait Wahi dans la profondeur avant que ce dernier, légèrement décalé sur la droite, perde son duel avec Lecomte d'un ballon piqué. Franck Haise opérait dans la foulée plusieurs changements avec l'apport offensif de Saïd (Thomasson), Fulgini (Da Costa) et de Guilvaogui en lieu et place de Wahi. Le RCL qui, depuis le début de saison, est l'équipe qui marque le plus grâce à ses changements, ne parvenait pas, cette fois, à modifier le cours du match. C'est même Brice Samba qui sauvait les siens en remportant son duel, du pied, face à Adams, alors que ce dernier avait été trouvé par Yeboah dans la profondeur.

Avec ce match nul, le RC Lens se hisse à la 5e place de la Ligue 1. A trois points du 4e, le LOSC, et avant le reste de cette 15e journée.

88' (0-0)



😤 Quelle parade de @samba_brice ! Alors qu'Adams, lancé, avait pris sa chance du pied gauche, le capitaine lensois vient se coucher rapidement pour détourner !#MHSCRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life