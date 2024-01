Toulouse FC – RC Lens, les compos officielles des deux équipes

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

En ce mois de janvier, Franck Haise subit encore énormément les compétitions internationales. Si Salis Abdul Samed est revenu, Nampalys Mendy et Morgan Guilavogui sont toujours à la CAN alors que l’ouzbek Khusanov et le colombien Cortes sont également en sélection. Pour ne rien arranger, Jonathan Gradit et Przemyslaw Frankowski sont suspendus ainsi que Deiver Machado blessé. Derrière, il y a donc beaucoup de bricolage. Heureusement, ce n’est pas beaucoup mieux du côté du Téfécé avec trois absents pour blessure (Keben, Genreau, Aboukhlal), trois joueurs à la CAN (L.Costa, Mo.Diarra, Magri) et Stijn Spierings en tribune du fait de l’accord de prêt entre les deux clubs. Les compos de Téfécé – RC Lens Toulouse : Restes – Kamanzi, Mawissa, Nicolaisen, Suazo – Sierro (cap.), Casseres, Schmidt – Dönnum, Dallinga, Babicka. Lens : Samba (cap.) – Aguilar, Danso, Medina – Sotoca, El-Aynaoui, A.Diouf, Chavez – Pereira da Costa, Saïd – Wahi. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce dimanche après-midi (17h05, sur Canal+ Foot et DAZN), le Toulouse FC reçoit le RC Lens au Stadium pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Voici les compositions des deux équipes et les absents pour ce match. Haise doit bricoler.

Alexandre Corboz

Rédacteur