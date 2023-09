RC Lens - Mercato : Aguilar sort enfin du silence sur son choix Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après Franck Haise, c'est Ruben Aguilar, arrivé au RC Lens à la toute fin du mercato estival, qui s'est présenté ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Pour la première fois depuis son arrivée chez les Sang et Or, le désormais ex-latéral droit de l'AS Monaco a justifié son choix Lens. "Dès que Lens s'est renseigné, c'était un oui de suite" Son choix de rejoindre le RC Lens et son adaptation "Je me suis adapté très vite. Quand on est footballeur, on n'a pas trop le temps. Le transfert s'est vite goupillé. Dès que Lens s'est renseigné, c'était un oui de suite. J'ai été très bien accueilli." Les coulisses de son arrivée "J'ai d'abord eu Arnaud Pouille et Grégory Thil pour parler du projet. Puis, j'ai eu un entretien avec le coach qui m'a encore plus donné envie de venir. Son discours m'a plu, il m'a pas vendu du rêve." Le jeu lensois "Je connaissais le plan de jeu, les joueurs autour, c'est facile aussi, ce sont des mecs qui courent et demandent le ballon sans arrêt, c'est ce que j'aime." VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE RUBEN AGUILAR "L'Europe, ça reste une compétition extraordinaire qui est un énorme bonus" Le déplacement à Strasbourg "On connait les déplacements à Strasbourg dans une top ambiance, avec beaucoup d'intensité. Si on veut un résultat positif, on sait ce qu'on doit faire." Le match contre Arsenal "En Ligue 1, on est en bas du classement. Avant Arsenal, il y a un match très important à Strasbourg. L'Europe, ça reste une compétition extraordinaire qui est un énorme bonus." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Ruben Aguilar avant #RCSARCL #jourdeconf https://t.co/2HPy1AUpB6 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après Franck Haise, c'est Ruben Aguilar, recrue estivale du RC Lens, qui s'est présenté ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Voici ci-dessus ce qu'il fallait en retenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur