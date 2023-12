RC Lens : coup de théâtre sur le Mercato d’hiver des Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Si le RC Lens cherche en priorité un piston gauche pour remplacer le décevant Faitout Maouassa et Massadio Haïdara, partant à la CAN avec le Mali, les Sang et Or envisageaient aussi de recruter un milieu de terrain si les départs à la Coupe d’Afrique se faisaient trop massifs dans ce secteur de jeu.

El Aynaoui qui reste, les priorités qui changent ?

Sans surprise, Nampalys Mendy (Sénégal) et Salis Abdul Samed (Ghana) seront de l’aventure en Côte d’Ivoire… Ce qui n’est pas le cas Neil El Aynaoui (Maroc), qui bien que dans la pré-sélection de 55 noms de Walid Regragui, a sauté de la liste finale des Lions de l’Atlas. Une décision qui pourrait avoir des conséquences directes sur le Mercato.

En effet, disposant toujours de sa recrue phare de l’été Andy Diouf, qui jouera très gros sur le mois de janvier, ainsi que de l’ancien Nancéien et d’un Adrien Thomasson en capacité de dépanner, Franck Haise n’a plus spécialement besoin d’un joueur sur le court terme pour mener de front les premiers tours de Coupe de France et les 3-4 journées de Ligue 1 sur la période. Mercato réduit pour les Sang et Or ?

