RC Lens, FC Barcelone - Mercato : les destins de Fofana et Brozovic sont liés

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Cet espoir réside à Milan et se nomme Marcelo Brozovic. Le Croate est la priorité des dirigeants d'al-Nassr pour le poste de milieu axial. Seulement, si un accord a été trouvé avec l'Inter pour un transfert, Brozovic se montre gourmand au niveau salarial. Il réclame 30 M€ alors que les Saoudiens lui en proposent 20 M€. En parallèle, le joueur sait qu'il est désormais la priorité du FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets. Ce qui le place en position de force pour les négociations. S'il finit par trouver un accord avec al-Nassr, alors la piste Fofana sera abandonnée. Mais Fabrizio Romano explique que le club saoudien veut désormais aller vite pour ce poste et que le plan B le satisferait tout autant que le plan A...

La fiche de Seko Fofana

Understand Al Nassr delegation is now travelling to France in order to reach an agreement with RB Lens on Seko Fofana deal. 🚨🟡🔵🇸🇦 #transfers



Al Nassr are pushing on both club and player side to bring Fofana to Saudi.



There’s still no green light from Marcelo Brozović. pic.twitter.com/UoWQN7bvrR