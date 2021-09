RC Lens : Ghisolfi revient sur la fin du Mercato et ouvre la porte à un dernier départ !

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le bilan

« On a rempli les objectifs de la feuille de route, pas qu'en terme de départs et arrivées mais aussi financiers, ventes, masse salariale, dans le respect de ce qu'on a déposé à la DNCG en juin. Le club a besoin d'équilibrer ses comptes, on a atteint les objectifs rapidement et en ne perdant qu'un seul joueur majeur ».

Sur la fin du marché

« Il n'y a pas eu d'affolement sur la dernière ligne droite. On savait qu'on ne perdrait plus un joueur majeur sauf « panic buy » d'un très gros club qui mettrait une somme énorme. Et on les sentait à fond dans le projet. Il peut toujours y avoir une prise d'infos, mais on n'a pas eu d'offre concrète ».

Sur les départs du dernier jour

« Il fallait trouver un équilibre en termes de masse salariale et de nombre. Sept attaquants, ça ne satisfait personne, ni le coach, ni les joueurs, ni nous, en plus on ne valorise pas ceux qui jouent moins. On voulait continuer à valoriser Simon, et lui est ambitieux. Même chose pour Steven Fortes (Ostende) ».

Un départ à prévoir en septembre ?

« On a quatre très bons pistons, le cinquième pourrait être Boli, quand il reviendra de blessure. Ce qui ouvrira la porte à Boura fin septembre pour être joker sur un club de Ligue 2 ».