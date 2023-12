RC Lens - Mercato : c'est confirmé, les Sang et Or ont cerné leur priorité de l'hiver

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Lens devra faire avec l’absence de 6 joueurs pour les prochains mois. Alors que le retour de Deiver Machado est espéré entre fin février et début mars, cinq joueurs s’envoleront pour la Côte-d’Ivoire, pour y jouer la CAN. Les concernés sont Salis Abdul Samed, Massadio Haïdara, Morgan Guilavogui, Yannick Pandor et Mamadou Camara. Des joueurs qu’il va falloir remplacer.

Frédéric Hébert : "On devra réajuster"

Le coordinateur sportif du RC Lens a confié au micro de l’Equipe TV : "On va être confrontés à des départs et il y a la longue indisponibilité de Machado. On devra réajuster". Lui et Franck Haise doivent se fixer dans les prochains jours pour évaluer les besoins du club. Mais Hébert l'a confirmé : la venue d'un latéralo gauche fait figure de priorité au RCL.

