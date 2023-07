RC Lens, LOSC - Mercato : une tendance se confirme pour Saïss

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Et si Romain Saïss échappait finalement à la Ligue 1 ? D'abord annoncé dans le viseur de l'OM puis des deux rivaux du Nord de la France, le RC Lens et le LOSC, le défenseur central marocain (33 ans) devrait quitter Besiktas cet été à un an de la fin de son contrat, reste à connaître sa prochaine destination. Dans ce dossier qui commence à durer, les courtisans français pourraient bien se faire devancer par les pays du Golfe.

La Ligue 1 devancée

D'après les informations d'Ignazio Genuardi, le capitaine des Lions de l'Atlas se rapprocherait d'un départ au Moyen-Orient qui lui offrirait un salaire conséquent. D'abord enclin à baisser ses émoluments pour rejoindre l'Hexagone, l'ancien joueur de Wolverhampton aurait entre les mains une proposition difficile à refuser. Si un rebondissement n'est pas à exclure dans ce dossier, Saïss s'éloignerait tout de même des Sang et Or et des Dogues. Pas de jaloux donc entre les deux voisins nordistes qui accusent désormais un retard non négligeable dans cette affaire.

Approché concrètement par #Lens puis #Lille, #Saïss pourrait finalement échapper à la L1. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Besiktas, le Marocain pourrait répondre favorable aux sirènes des pays du Golfe. Négos en cours. #Mercato #RCL #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 17, 2023

Podcast Men's Up Life