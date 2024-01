RC Lens Mercato : accord juteux imminent pour Maxime Estève (MHSC) ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

La liaison entre Lens et Montpelier marchera-t-elle encore à plein régime cet hiver ? Alors que le club héraultais a vendu Elye Wahi à son homologue artésien cet été, les Sang et Or souhaitent désormais recruter Maxime Estève (21 ans). Si Michel Der Zakarian a déjà ouvert la porte à un départ de son défenseur central au mercato, Burnley serait en avance sur le RC Lens. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens 12 M€ payables sur 4 ans ? Selon Mohamed Toubache-Ter, le club anglais aurait proposé un montage financier qui s’articule autour d’une somme de 12 M€ payable sur 4 ans. Laurent Nicollin devait prendre sa décision après le match d’hier entre le MHSC et le LOSC, dans lequel Estève a brillé en étant nommé dans l’équipe type du week-end. Par ailleurs, selon l'insider du FC Nantes Emmanuel Merceron, le transfert de Massadio Haïdara chez les Canaris serait toujours d'actualité. Le latéral gauche continue d'être la priorité de la Maison Jaune. Merceron assure que le Racing travaille pour sa part au recrutement d'un remplaçant. Il ne reste plus que deux jours pour finaliser ces dossiers ! Maxime Estève, 12M€ payable... sur 4 ans ? C'est le montage financier proposé par Burnley selon @MohamedTERParis.



Laurent Nicollin devait prendre sa décision après #MHSCLOSC.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ https://t.co/UOvKuGUDa0 — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) January 29, 2024 Voir le fil infos Pour résumer Lancé sur la piste menant à Maxime Estève (21 ans), auteur d'une nouvelle performance de choix lors du match nul entre le Montpellier et le LOSC ce dimanche à la Mosson (0-0), le RC Lens semble distancé par les Anglais de Burnley.

Bastien Aubert

Rédacteur