RC Lens Mercato : accord pour un départ brutal à gauche !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un petit tour et puis s'en va pour Faitout Maouassa au RC Lens. Quelques mois seulement après son arrivée en Artois, le latéral gauche quitte les Sang et Or pour rebondir à Grenade. Les dossiers Maouassa et Haïdara liés ? Selon L'Équipe, un accord aurait été trouvé entre les différentes parties pour une résiliation de contrat. Ce départ soudain pourrait-il mettre fin au dossier Haïdara, que le FC Nantes souhaite recruter pour pallier le possible départ de Quentin Merlin à l'OM ? Seul l'avenir le dira... 🚨Accord trouvé ce matin pour la résiliation du prêt de Faitout #Maouassa à Lens. L’arrière gauche s’en va dès cet hiver. Il devrait rebondir à Grenade dans les prochains jours, comme annoncé par L’Équipe et confirmé @leparisiensport #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 24, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Un accord aurait trouvé ce mercredi matin pour la résiliation du prêt de Faitout Maouassa au RC Lens. L’arrière gauche des Sang et Or s’en va dès cet hiver et devrait rebondir à Grenade, en Liga, dans les prochains jours.

Bastien Aubert

Rédacteur