RC Lens - Mercato : après Seko, un nouveau Fofana ciblé à Lens ?

Le RC Lens a pris bonne note des intérêts prononcés de clubs étrangers pour deux de ses défenseurs, Kevin Danso et Facundo Medina. L'Autrichien de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2027, a des touches en Angleterre et en Allemagne alors que son coéquipier argentin, lié aux Sang et Or pour encore deux saisons, est suivi en Premier League mais aussi dans le Calcio et en Liga. L'été prochain, il faudra certainement en laisser partir un des deux, certainement le très ambitieux Medina, qui en sera à sa quatrième saison dans l'Artois.

Montpellier est aussi intéressé et a un besoin urgent de défenseur central

Les recruteurs lensois ont déjà un nom pour le remplacer. Selon Team Football, il s'agirait de Mamadou Fofana, international malien de 25 ans évoluant à Amiens. Sous contrat jusqu'en 2026, il a disputé l'intégralité des matches des Picards depuis le début de la saison. Auparavant, il jouait à Metz. Son indemnité serait de moins de 2 M€. Mais attention : le Racing n'est pas seul sur le coup. Montpellier est également à l'affut, Michel Der Zakarian l'appréciant beaucoup. En outre, le MHSC vient de laisser partir Mamadou Sakho, avec qui son entraîneur a eu une altercation à l'entraînement. Il lui faut donc rechercher un défenseur central rapidement, sans doute dès janvier...

