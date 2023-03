RC Lens - Mercato : Brice Samba a commis des erreurs fatales à l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Brice Samba (29 ans) est revenu sur son début de carrière tortueux à l’Olympique de Marseille. Brice Samba comble les supporters du RC Lens depuis bientôt deux ans et pourrait en faire de même chez les Bleus si Didier Deschamps lui donne sa chance lors des deux prochains matches de l’équipe de France. En attendant, le gardien du RC Mens savoure son bonheur retrouvé après un début de carrière tortueux à l’OM.

« Je n’avais rien fait dans le foot et, quand l’OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda… C’était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM, a-t-il dévoilé dans L’Équipe. Cette pression-là m’a beaucoup servi. Pour rien au monde, je ne changerais quelque chose à ma carrière et à mon passage à l’OM. C’est ce qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui. »

S’il ne regrette pas son passage à l’OM; Samba en garde un souvenir amer. « Les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis : pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t’arrives et là, à 18, 19 ans, tu découvres tout : comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage. Tu gagnes beaucoup d’argent. Tu te découvres, ajoute-t-il. À 18 ans, on te lâche dans la nature et tu te découvres. Ce n’est pas donné à tout le monde de rester focus. J’ai fait mes erreurs là-bas. Je n’étais pas prêt, tout simplement. Le tout, c’est de rebondir. Quand je sors de l’OM, quand je regarde à droite, à gauche, je vois qu’il n’y a plus grand monde… Je me dis : ah ouais, coco, faut que tu bosses. Dans ces moments-là, il ne faut pas craindre une chose : repartir de plus bas. Il ne faut pas mettre de l’ego. »