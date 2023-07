RC Lens - Mercato : Buksa quitte les Sang et Or (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Blessé la majeure partie de la saison, Adam Buksa n'a pas vraiment encore pu se montrer sous les couleurs du RC Lens. Et afin qu'il retrouve ses sensations, le club artésien a privilégié l'option du prêt pour son attaquant polonais Direction Antalyaspor « En quête de temps de jeu et de régularité après une saison tronquée par les blessures, l'avant-centre rejoint le club turc d'Antalya sous forme de prêt avec option d'achat pour la campagne 2023-24 », annonce le RCL ce mardi.

Adam Buksa prêté à @Antalyaspor 🔄



En quête de temps de jeu et de régularité après une saison tronquée par les blessures, l'avant-centre rejoint le club turc d'Antalya sous forme de prêt avec option d'achat pour la campagne 2023-24.



