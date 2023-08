RC Lens – Mercato : ça se complique vraiment pour Habib Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens avait encore dans l'idée de relancer la piste menant à Habib Diarra (RC Strasbourg, 19 ans) d'ici à la fin du Mercato, il y a quand même assez peu de chances que les Sang et Or ne parviennent à faire mouche sur ce dossier à plus de 20 M€. La Juve active après les ventes de Zakaria et Rovella ? En effet, comme le rapporte Ignazio Genuardi, ancien journaliste Mercato reconverti scout, la Juventus Turin pourrait se faire assez vite plus pressante sur le dossier avec les départs à venir de Denis Zakaria et Nicolo Rovella. La Vieille dame a fait de la pépite du RCSA sa priorité pour le cœur du jeu. Affaire à suivre donc... Avec les départs à venir de Zakaria et de Rovella, la #Juventus Turin cherche à se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, la Vieille Dame semble avoir un faible pour le Strasbourgeois H.#Diarra, qui est dispo aux alentours de 20 M€. Piste active. #Mercato #RCSA — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 12, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Cible du RC Lens, Habib Diarra (RC Strasbourg) va devenir une priorité pour... la Juventus Turin. La Vieille dame cherche un milieu et a vraiment flashé sur le meilleur espoir du RCSA. Au point de payer les 20 M€ réclamés ?

