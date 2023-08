RC Lens – Mercato : ça se confirme pour une piste offensive, le LOSC était aussi dessus !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Comme révélé hier par SkySport, le RC Lens a lancé une première offre du côté de Middlesbrough pour récupérer l'attaquant anglais Chuba Akpom (27 ans), auteur d'une grosse saison 2022-23 en Championship (28 buts en 40 matchs). Les Sang et Or auraient même offert près de 8 M€, bonus inclus pour récupérer l'ancien buteur du PAOK Salonique. Ça chauffe pour Akpom chez les Sang et Or ! Pour Sacha Tavolieri, la venue d'Akpom à Lens ne serait même qu'une question de temps. Déjà à l'origine de l'information il y a quelques jours, le journaliste Mercato belge a notamment rappelé que le LOSC était aussi sur les rangs pour le buteur britannique. Les Dogues se sont finalement réorientés sur la piste de l'ancien monégasque Ivan Cavaleiro (Fulham, 29 ans), qui a signé ce jeudi. ⏳ ?￰゚ヤᄡ https://t.co/XZLbwk26Y3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens se rapproche de la signature de Chuba Akpom (Middlesbrough, 27 ans). Une cible qui était aussi creusée par le LOSC selon Sacha Tavolieri. Les Dogues sont depuis passés à autre chose et vont récupérer un joueur de Fulham.

Alexandre Corboz

Rédacteur