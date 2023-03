RC Lens - Mercato : Chelsea rapproche Samba d'un grand d'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il y a cinq jours, le quotidien italien Tuttosport assurait que Brice Samba était dans le viseur de l'AC Milan et de l'Inter pour la saison prochaine. Rien de plus normal pour le gardien de 28 ans, qui réalise une si belle saison avec le RC Lens qu'il a été convoqué par Didier Deschamps pour les deux derniers matches des Bleus, contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (1-0). Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport publie une information qui laisse à penser que si l'intérêt des deux clubs milanais est réel, le portier artésien serait plus proche des Nerazzurri que des Rossoneri.

L'Inter vise deux jeunes gardiens mais en voudra un expérimenté

Cette information, c'est que Chelsea aurait des vues sur André Onana. Les Blues seraient prêts à formuler une grosse offre (il serait question de 40 M€) pour attirer le Camerounais. L'Inter, selon Gazzetta, lorgnerait le gardien d'Empoli Guglielmo Vicario (26 ans) et celui de la Cremonese Marco Carnesecchi (22 ans). Mais ces deux joueurs n'ont pas l'expérience du très haut niveau comme Samba. Et il y a fort à parier que l'Inter tentera également de recruter un gardien avec plus de bouteille. Le nom de Samba pourrait alors revenir sur le tapis...