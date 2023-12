RC Lens - Mercato : coup de frein de Seko Fofana sur un retour en Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Alors que du côté d’Al-Nassr, on évoque déjà un départ de Seko Fofana en janvier pour permettre la qualification de David Ospina en Saudi Pro League, il n’est pas encore certain que l’ancien milieu du RC Lens pliera bagage en janvier… En tout cas, si l’on en croit RMC Sport, ce n’est pas son souhait. Seko Fofana n’entend pas lâcher Al-Nassr Sous contrat jusqu’en juin 2026, Seko Fofana (28 ans) – qui a assuré ne pas avoir signé en Arabie saoudite en « pré-retraite » - continue d’enchaîner les matchs chez les Jaune et Bleu. L’Ivoirien s’était donné « deux, trois ou quatre ans » sur place avant d’envisager un retour. S’il venait à revenir en France, comme évoqué du côté de l’Etat pétrolier du Golfe, l’ancien joueur de l’Udinese ne pourrait pas signer n’importe où, lui qui est entré dans l’actionnariat du RC Lens avant son départ. Alors que son remplaçant Andy Diouf est actuellement en situation d’échec, le public Sang et Or ne serait pas contre le retour de Seko Fofana… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que la presse saoudienne annonce son possible départ dès le mois de janvier, Seko Fofana (Al-Nassr, 28 ans) n’a pas l’intention de jeter l’éponge. Au RC Lens, on suit quand même le dossier de près. Les supporters ne seraient pas contre son retour.

Alexandre Corboz

Rédacteur