RC Lens - Mercato : coup de théâtre pour Fofana, le remplaçant Openda arrive de L1 !

Seko Fofana n’était pas à La Gaillette hier. Selon L’Équipe, le capitaine du RC Lens ne devrait pas revenir et s’engager officiellement pour Al-Nassr dans les prochains jours. Le club saoudien, Lens et le milieu relayeur sont tombés d’accord depuis plusieurs jours. Mais Al-Nassr a été frappé d’une interdiction de recrutement de la FIFA depuis plusieurs semaines pour une dette d’environ 500 000 € envers Leicester. Le fonds souverain saoudien qui détient Newcastle a décidé d'investir dans plusieurs clubs locaux, dont Al- Nassr, qui a changé de gouvernance et d'entraîneur. Les joueurs convoités, dont Fofana, ont dû repasser toutes les étapes de validation avec les nouveaux membres du board. La semaine prochaine, la FIFA devrait lever l’interdiction de recrutement après avoir obtenu la preuve que la dette a été honorée. Sauf ultime contretemps, l’international ivoirien (28 ans) serait officiellement présenté dans la foulée. « Si cela ne se règle pas en début de semaine, il reviendra en stage pour faire le 24e et il sera prêt, explique Franck Haise. Il a un programme depuis le début avec notre responsable de la performance. Il s’entraîne très très bien. Connaissant son professionnalisme, je n’ai pas trop d’inquiétude. » Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Deux remplaçants pour Openda ? En parallèle, le quotidien sportif nous apprend que, depuis une bonne dizaine de jours, le RC Lens s’est activé pour trouver le remplaçant de Loïs Openda, transféré hier au RB Leipzig. « Il est tombé d’accord avec deux joueurs, dont un qui connaît très bien la L1. Les négociations sont serrées avec les clubs concernés. Le montant du transfert d’Openda peut aussi attiser l’appétit des vendeurs. Lens espère finaliser l’arrivée de sa recrue dans les prochains jours », concluent nos confrères. La une du journal L'Équipe du samedi 15 juillet



Lire l'édition > https://t.co/dUosWPFRSJ pic.twitter.com/5XIaWpYREH — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que l’avenir du capitaine Seko Fofana pourrait finalement s’inscrire du côté d’Al Nassr, le RC Lens s’est d’ores et déjà activé pour recruter le remplaçant de Loïs Openda en Ligue 1 ! Les dossiers pourraient s'accélérer.

Bastien Aubert

Rédacteur