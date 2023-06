RC Lens - Mercato : coup dur pour Fofana, une nouvelle recrue dès vendredi à la Gaillette ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le mercato prend feu au RC Lens. En discussions avec le club saoudien d’Al-Nassr, Seko Fofana semble de plus en plus proche d’un départ. Selon Nicolo Schira, l’international ivoirien est en passe de signer un contrat jusqu’en 2026 et devrait rapporter 25 millions d’euros, quand la somme de 40 M€ était évoquée au début de la rumeur. De son côté, le RC Lens a bel et bien finalisé l’arrivée de son remplaçant : Andy Diouf (20 ans).

Diouf dès ce vendredi à Lens ?

« Andy Diouf a dit au revoir à ses coéquipiers, a indiqué Fabrice Hawkins hier soir sur Twitter. Il quitte le stage en Autriche demain pour rentrer à Bâle Lens et le FC Bâle ont un accord pour un transfert estimé à environ 15 M€ Le milieu se rapproche considérablement de Lens où on attend son accord définitif. » D’après L’Équipe, le milieu de terrain formé au Stade Rennais pourrait même être présent à Lens dès demain.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Au moment où Seko Fofana (28 ans) est plus proche que jamais de quitter le RC Lens pour Al-Nassr, pour un montant moins juteux que prévu, son remplaçant annoncé Andy Diouf (FC Bâle, 20 ans) est proche d’arriver à la Gaillette.

Bastien Aubert

Rédacteur