RC Lens - Mercato : coup dur pour les Sang et Or dans le dossier Yerry Mina

Dimanche dernier, le journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a annoncé que le RC Lens ferait partie des clubs intéressés par Yerry Mina, libre de tout contrat cet été après la fin de son aventure avec Everton.

La concurrence s'accroît pour Yerry Mina

Mais le club artésien aurait de la concurrence, et pas des moindres, dans ce dossier. Après Besiktas, qui aurait déjà formulé une offre officielle au défenseur central colombien, Fulham, Grenade et Bologne, c'est le Celta Vigo qui serait également intéressé par l'ancien joueur du FC Barcelone. Bien parti pour devenir le nouvel entraîneur du club espagnol, Rafael Benítez, qui a eu Yerry Mina sous ordres chez les Toffees lors de la saison 2021-2022, voudrait le rapatrier avec lui en Espagne.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : le Racing tente un gros coup avec un ancien du Barça https://t.co/bePPNE4z5E — But! Lens (@But_Lens) June 25, 2023

