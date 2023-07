RC Lens - Mercato : coups durs pour Batshuayi et Levi Garcia

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Loïs Openda parti à Leipzig, le RC Lens se cherche un voire deux remplaçants. Mais le marché ruisselle de complications avec Levi Garcia (25 ans) et Michy Batshuayi (29 ans), deux des noms qui ont fuité pour occuper le poste d’avant-centre en 2023-2024. Pour le premier, son club actuel ne veut pas le libérer aussi facilement. « Malgré l’intérêt prononcé de Lens, notamment, l’AEK Athènes continue de se projeter avec Levi Garcia, assure Ignazio Genuardi sur Twitter. Aujourd’hui, la formation grecque n’est pas vendeuse à moins d’une offre XXL, la priorité étant même de prolonger son contrat qui expire en juin 2025. »

Au sujet de Batshuayi, Team Football fait savoir que l'international belge ne considère pas le club artésien comme sa première option, lui qui est également en discussion avec d'autres clubs suite à sa saison impressionnante en Super Lig turque où il a marqué 20 buts en 32 matchs. « Néanmoins, un transfert vers l'Artois demeure dans le domaine du possible », glisse le site internet. L'OM est encore cité parmi ses prétendants. Malgré l'intérêt prononcé de #Lens, notamment, l'AEK Athènes continue de se projeter avec L.#Garcia. Aujourd'hui, la formation grecque n'est pas vendeuse à moins d'une offre XXL, la priorité étant même de prolonger son contrat qui expire en juin 2025. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 18, 2023 Pour résumer Sur les tablettes du RC Lens sur ce mercato estival, Levi Garcia (AEK Athènes, 25 ans) et Michy Batshuayi (Fenerbahçe, 29 ans) ne seraient pas des pistes faciles à finaliser du côté du club artésien. Les complications se multiplient.

Bastien Aubert

Rédacteur