RC Lens - Mercato : de lourdes accusations portées contre les dirigeants !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens est souvent porté en exemple comme un modèle de gestion footballistique, Romain Molina a cassé une idée reçue sur les Sang et Or : non ce n’est pas tout rose en cuisine au moment du Mercato !

Oughourlian se ferait plumer par ses hommes de confiance

Dans un entretien à 90min, le journaliste d’investigation a tiré à vue sur le RC Lens, notamment au sujet du transfert de Julien Le Cardinal en provenance du Paris FC : « J’ai toujours dit d’arrêter de croire que Lens, c’est bien géré. C’est arrangement et compagnie. Par chance, les mecs connaissent le foot. Si tu veux la preuve que c’est des arrangements, va demander le transfert l’an dernier à mi-saison en joker du latéral du Paris FC ? Tu surpaies sa valeur parce qu’en fait tu as à 40 % de la somme qui va à Bastia qui est un peu dans la merde, etc. »

Selon Romain Molina, tout se fait dans le dos du propriétaire Joseph Oughourlian, qui est le dindon de la farce : « Tu regardes les agents au milieu et tu comprends exactement qui et pourquoi. C’est pour avoir plus d’influence là-bas. Sauf que vu que tu as un propriétaire (Joseph Oughourlian, ndlr) qui voit que ça marche sportivement, il ne regarde pas mais ils sont en train de le plumer ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life