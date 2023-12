RC Lens - Mercato : coups de théâtre pour l’avenir de Seko Fofana et Sishuba !

Le RC Lens pensait récupérer deux joueurs, ils en auront zéro. Tout d'abord, Ayanda Sishuba fait l’ascenseur entre la réserve et le groupe pro, lui qui est capitaine des U19 de l’équipe nationale belge a besoin de temps de jeu pour se développer. Seulement, le milieu offensif n’a eu droit qu’à 33 minutes de jeu en Ligue 1. Son temps de jeu se concentre majoritairement en National 3 et en Youth League. Selon Foot Mercato, le Standard de Liège, le Racing Genk et Antwerp seraient en mesure de le récupérer. Ce coup n'est pas le plus dur pour le RC Lens, qui ne verra pas Seko Fofana reporter la tunique sang et or.

Alors que les supporters artésiens pensaient revoir l’Ivoirien à Bollaert, le milieu de terrain d’Al Nassr se plaît en Arabie Saoudite. Toujours d'après FM, il n’est pas question d’un transfert pour l’ex Lensois, qui pourtant été sujet à un départ alors que David Ospina devait être inscrit sur la liste, excluant Fofana de l’effectif, étant donné le maximum de 8 joueurs étrangers imposés dans les clubs saoudiens. Recruté pour 25 millions cet été, Fofana va rester au Moyen-Orient.

🚨EXCL : 🟡🔵🇨🇮 #SPL |



◉ Al-Nassr have no intention to open talks for Seko Fofana in January despite interests from many club‼️



◉ Al-Nassr are very happy with their investment on Seko Fofana as he's doing great under Luis Castro. He is condered as key player 🔐



Avec… pic.twitter.com/rtiDrFSYi7