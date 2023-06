RC Lens - Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Loïs Openda continue de s’éloigner du RC Lens. Après une saison fantastique avec les Sang et Or, l’international belge est courtisé par plusieurs écuries européennes. Le buteur de 23 ans est séduit à l’idée de rejoindre le RB Leipzig chose qui n’arrange pas les affaires des dirgeants lensois qui espéreraient le garder une année supplémentaire. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Loïs Openda veut absolument rejoindre le club allemand. « Il est toujours aussi déterminé à rejoindre le RB Leipzig. Impressionné par la proposition contractuelle, ce projet et cette opportunité lui permettrait de changer sa vie. On parle d’un contrat de 5 ans à 5 millions d’euros par an. Une visite des installations du RBL a déjà été effectuée », précise le journaliste belge sur Twitter. Le bras de fer n'est pas prêt de se terminer, affaire à suivre... #Bundesliga



🔴⚪️ Le RB #Lepizig veut Loïs #Openda



🗣️Alexis Menuge : "Il faut remplacer #Nkunku. Le Belge a tapé dans l'œil des recruteurs, qui aiment recruter en France. C'est peut-être un pari risqué, mais ils sont décidés. Ils ont fait d'Openda la cible prioritaire." pic.twitter.com/YB3r1iKLVe — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) June 24, 2023

