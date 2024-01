RC Lens - Mercato : énième rebondissement pour Varane !

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autre club. » Voilà ce qu'a déclaré Raphaël Varane il y a quelque temps à propos de sa fin de carrière. Le Real a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un retour de son ancien défenseur central. Il reste donc son club formateur, le RC Lens, où il devrait faire un gros effort financier pour signer, et MU. Et justement, les Red Devils viennent de lui demander de faire un effort salarial...

Selon Fabrizio Romano, la direction mancunienne a fait une proposition de prolongation à Varane mais elle est assortie d'une grosse réduction salariale. S'il la refuse, le champion du monde 2018 pourrait partir librement en juin. Les prochains jours seront donc décisifs pour son avenir. Ces dernières semaines, il est revenu dans les plans d'Erik Ten Hag, qui l'a titularisé trois fois lors des quatre derniers matches. Restera-t-il à Old Trafford, où l'arrivée d'Ineos laisse augurer une relance vers les sommets ? Ou rentrera-t-il au bercail ?

