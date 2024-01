RC Lens Mercato : Farinez a retrouvé un club

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Le 18 janvier, le RC Lens a annoncé avoir résilié d'un commun accord le contrat de Wuilker Farinez. Le gardien vénézuélien de 25 ans était arrivé en Artois à l'été 2020, d'abord prêté par les Millonarios, puis définitivement transféré un an plus tard. Il ne s'est jamais imposé, à cause d'une grave blessure à un genou puis de la concurrence de Brice Samba.

Il disputera la C1 sud-américaine avec Caracas

Retourné au pays, où il est très coté puisqu'il est titulaire en sélection, Farinez vient de s'engager avec le Caracas FC. Il va donc retrouver la compétition au quotidien et pourra en plus disputer la prestigieuse Copa Libertadores, équivalent de la Champions League en Amérique du Sud.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

OFICIAL: Caracas FC anunció la incorporación del portero Wuilker Faríñez para disputar la Liga FutVe 2024 y la Copa Libertadores.



Su último equipo fue el RC Lens de Francia. pic.twitter.com/kVwgQ47CxJ — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) January 31, 2024

Podcast Men's Up Life