RC Lens - Mercato : Fenerbahçe vise une piste de l'OM et du PSG pour remplacer Batshuayi

Plus tôt dans la journée, le média African Foot a révélé que le RC Lens lorgnait Michy Batshuayi pour succéder à Loïs Openda. Un attaquant belge pour en remplacer un autre, transféré pour la somme record de 44 M€ au RB Leipzig. L'ancien Marseillais, qui évolue désormais à Fenerbahçe, a l'avantage d'être plus expérimenté qu'Openda (29 ans contre 23), d'avoir déjà joué la Champions League et d'être peu cher en indemnité (environ 10 M€).

L'arrivée de Zaha pour débloquer le départ de Batshuayi ?

Preuve que le géant d'Istanbul se prépare à perdre Batshuayi, il est tout proche de finaliser l'arrivée d'un nouvel attaquant. Ce joueur est une piste de l'OM mais aussi du PSG cet été puisqu'il s'agit de Wilfried Zaha. Libre depuis la fin de son contrat à Crystal Palace, le joueur de 30 ans est désormais dans le viseur des Canaris. Qui joueront la prochaine Champions League, ce qui était son souhait numéro, lui qui avait également des touches en Arabie Saoudite. L'arrivée de Zaha pourrait débloquer le départ de Batshuayi à Lens.

🚨Fenerbahce are moving forward to sign Wilfried Zaha. The Ivorian player will make his decision soon. 🇨🇮 🟡🔵#FB https://t.co/O4XsA0gbP7 pic.twitter.com/VV7PnOENOj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2023

