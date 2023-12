RC Lens - Mercato : Haise se félicite d'un très bon coup estival

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Sommes-nous en train de retrouver le Ruben Aguilar de l'époque montpelliéraine ? C’est ce que Franck Haise a assuré à Lensois.com quand il a été interrogé sur son latéral arrivé cet été : “Ce qu’il donne et fait sur le terrain, cela prouve d’abord qu’on a fait un bon choix en le recrutant”. Outre le sportif, le coach trouve de vraies qualités humaines à son joueur: “Au bout de 48 heures, c’était comme s’il était dans notre groupe depuis plusieurs années. Ce n’est pas quelque chose qui arrive aussi souvent. Cela prouve que c’était le bon choix”.

“Quand je me lève, je suis heureux”

En difficulté du côté du Rocher, Ruben Aguilar avait à cœur de retrouver un challenge sportif lui permettant d'enchaîner les matches. Le RC Lens était la destination parfaite pour cela : “Ils m’ont accueilli les bras ouverts avec des valeurs qui me correspondent complètement, a déclaré le joueur. Je suis fier d’être là. Je prends du plaisir et c’est ça le plus important pour moi. Quand je me lève, je suis heureux”. Le néo-Artésien vit un conte de fée.

Podcast Men's Up Life