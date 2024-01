RC Lens - Mercato : Kakuta de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un an et demi après son départ du RC Lens, Gaël Kakuta, qui évolue aujourd'hui en Ligue 2 du côté d'Amiens, pourrait faire son retour en Ligue 1 lors de ce mercato hivernal. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE GAËL KAKUTA Kakuta, de la Picardie à la Moselle ? Et pour cause, un club de l'élite serait intéressé par ces services, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. Il s'agirait du FC Metz. Mais ce dossier s'annoncerait compliqué sur le plan financier pour le club messin, qui a déjà recruté Georges Mikautadze cet hiver sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Depuis le début de l'exercice 2023-2024, le Congolais a disputé 16 matchs de Ligue 2 avec le club picard pour 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. 🚨EXCL: ⚪️⚫️🇨🇩 #Ligue2 |



◉ Metz tente le coup Gaël Kakuta, le milieu offensif d'Amiens ❗️



◉ Mais pour le moment, l’affaire s’annonce difficile financièrement pour convaincre toutes les parties 💰https://t.co/YwjefytNHP pic.twitter.com/mbbUv0HFUK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 18, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le FC Metz tenterait actuellement d'attirer dans ses rangs l'ancien milieu offensif du RC Lens, Gaël Kakuta, qui évolue aujourd'hui à Amiens. Mais ce dossier s'annoncerait compliqué sur le plan financier pour le club messin.

Fabien Chorlet

Rédacteur