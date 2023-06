RC Lens - Mercato : Laval tente de récupérer un grand Espoirs des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après Ismaël Boura, qui a signé à l'ESTAC à l'issue de son contrat, le RC Lens pourrait bien perdre un deuxième Espoir originaire de son centre de formation de la Gaillette. En effet, si l'on en croit Ouest-France, le Stade Lavallois, maintenu in-extrémis en Ligue 2, est intéressé par les services du jeune attaquant Rémy Labeau-Lascary (20 ans). Laval tente le coup Labeau-Lascary Appelé régulièrement par Franck Haise et sous contrat jusqu'en juin 2026, « RLL » pourrait avoir bien du mal à faire son trou à Lens avec la Ligue des Champions l'an prochain et le Guadeloupéen se pose forcément des questions sur son temps de jeu. Très efficace avec la réserve artésienne (15 matchs, 11 buts), Rémy Labeau-Lascary – qui n'a toujours pas marqué en professionnel (10 apparitions, 123 minutes) – peut éventuellement être tenté par un prêt même si le club mayennais a déjà essuyé un premier refus de Lens pour libérer son joueur. Affaire à suivre.

Pour résumer Apparu à dix reprises en Ligue 1 cette saison, Rémy Labeau-Lascary a tapé dans l'oeil du Stade Lavallois (Ligue 2) qui espère en faire l'une de ses premières recrues de l'été selon Ouest-France. Les discussions ont déjà démarré.

Alexandre Corboz

Rédacteur