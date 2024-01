RC Lens Mercato : le deuxième départ de l'hiver officialisé !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Dans un communiqué, le RC Lens a annoncé ce jeudi soir qu'il mettait fin d'un commun accord avec le Cercle Bruges au prêt de Faitout Maouassa. "Auteur de 4 matchs (1 but) sous les couleurs artésiennes, Faitout Maouassa n’est plus un joueur sang et or. Le gaucher, d’un commun accord avec le Racing, retourne au Club Bruges KV. Le RCL remercie celui qui portait le numéro 20 pour son sérieux et son esprit collectif. Il lui souhaite le meilleur dans les nouveaux défis qui s’offriront à lui", peut-on lire sur le communiqué du club artésien. Fin du prêt de Faitout Maouassa 🔄



Auteur de 4 matchs en Artois, le gaucher, d’un commun accord avec le Racing, retourne au @ClubBrugge.



Le RCL remercie Faitout pour son sérieux et son esprit collectif. Il lui souhaite le meilleur dans ses prochains défis.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/8ptFPl737J — Racing Club de Lens (@RCLens) January 25, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans un communiqué, le RC Lens a annoncé ce jeudi soir qu'il mettait fin d'un commun accord avec le Cercle Bruges au prêt de Faitout Maouassa. L'ancien Montpelliérain va donc revenir en Belgique.

Fabien Chorlet

Rédacteur