RC Lens Mercato : le FC Barcelone a lâché sa réponse pour Mikayil Faye

Si le RC Lens cherche par tous les moyens à signer un joli coup avant d’ouvrir la porte à Massadio Haïdara (courtisé par le FC Nantes), les Sang et Or essuient refus sur refus.

Après Oumar Solet (RB Salzbourg) et Anthony Caci (Mayence), la porte s’est refermée du côté du FC Barcelone pour la pépite Mikayil Faye (Barça Athletic, 19 ans).

Lens portait pourtant une offre de prêt intéressante avec une option d’achat fixée à 9 M€ pour le défenseur sénégalais mais le Barça l’a balayé … comme il a balayé toutes les autres offres selon Fabrizio Romano.

