RC Lens - Mercato : le montant de la troisième offre du RB Leipzig pour Openda a fuité !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent ce lundi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise et Grégory Thil, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a annoncé que le club artésien avait reçu une troisième offre du RB Leipzig pour Loïs Openda. "Troisième offre reçue pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d'analyse. Le projet, depuis le départ, n'est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour... Ils ont leur vue économique d'un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné..." VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE LOÏS OPENDA Le RB Leipzig a augmenté son offre pour Openda D'après les informations de Foot Mercato, cette troisième proposition du club allemand s'élèverait à environ 40 millions d'euros. Un montant qui se rapprocherait des exigences des dirigeants lensois, qui, on le rappelle, attendraient une offre entre 45 et 50 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant belge cet été. On attend désormais la réponse du RC Lens dans ce dossier. 🔴🔶 RC Lens - Mercato : des annonces fortes tombent sur Haise, Fofana et Openda, la cinquième recrue confirmée ! https://t.co/h8mkqZ69V2 — But! Lens (@But_Lens) July 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La troisième offre formulée par le RB Leipzig au RC Lens pour recruter Loïs Openda tutoierait les 40 millions d'euros. Un montant qui se rapprocherait des exigences des dirigeants lensois.

Fabien Chorlet

Rédacteur