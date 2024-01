PSG - Mercato : après Danso, Paris fonce sur un autre cadre du RC Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens pourrait connaître un été prochain agité. En raison, notamment, de l'envie que provoquent certains de ses joueurs. On pense bien entendu à Kevin Danso, mais également à Facundo Medina, dont le contrat se termine chez les Sang et Or au mois de juin 2026. Le PSG le suit Le quotidien l'Equipe, dans son édition du jour, l'assure : le latéral ne quittera pas l'Artois cet hiver. Moins de certitudes, en revanche, sur ce qui va se passer l'été prochain en raison du nombre très important de clubs qui suivent avec intérêt l'Argentin. En France ? Le PSG et l'AS Monaco. En Italie ? Le Milan AC. En Espagne ? L'Atlético Madrid. Quant au RC Lens, le club artésien attendrait encore quelques jours pour entamer des discussions pour une prolongation de contrat. La une de L'Équipe du vendredi 12 janvier. pic.twitter.com/fUpWlbeO1U — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le quotidien L'Equipe se montre très clair sur l'avenir à court terme de Facundo Medina au RC Lens : il ne quittera pas le club Sang et Or cet hiver. En revanche, l'été prochain, de nombreuses sollicitations devraient arriver sur le bureau du président lensois.

Benjamin Danet

Rédacteur