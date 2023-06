RC Lens - Mercato : le Racing attaqué par Rudi Garcia !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Rudi Garcia ne fera pas de sentiments avec le RC Lens. Intronisé hier sur le banc de Naples, l’entraîneur du LOSC sait qu’il a des objectifs élevés de sa direction et ne compte pas faire de quartier au mercato. Selon Gianluca Di Marzio, Garcia aimerait ainsi recruter Kevin Danso pour pallier le probable départ de Kim Min-jae au Bayern Munich. Garcia fait le forcing pour Danso Le technicien français aurait expressément demandé à son sulfureux président Aurelio De Laurentiis d’enrôler le joueur artésien. Reste à savoir si le RC Lens est vendeur et surtout à quel prix. Va-t-on assister à un feuilleton Openda bis dans le Nord cet été ? #Calciomercato | ⁦@sscnapoli⁩ , tutto su Kevin #Danso , difensore del ⁦@RCLens⁩ https://t.co/nlr31L3406 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer À peine nommé sur le banc de Naples, champion d’Italie en titre, l’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM Rudi Garcia pourrait dégainer une offre pour recruter un cadre du RC Lens : Kevin Danso (24 ans). Le club artésien sera-t-il vendeur ?

Bastien Aubert

Rédacteur