RC Lens Mercato : le remplaçant d’Haïdara déniché au FC Barcelone ?

Le FC Nantes n’ayant toujours pas lâché la piste de Massadio Haïdara (31 ans), le RC Lens s’active toujours pour recruter un défenseur capable de couvrir l’axe et le poste de latéral gauche… Et regarderait du côté du FC Barcelone.

En effet, selon Fabrizio Romano, les Sang et Or auraient formulé une offre pour le prometteur Mikayil Faye (19 ans), qui évolue aujourd’hui du côté de la réserve du Barça.

Lens est arrivé avec une offre de prêt avec option d’achat comprise entre 8 et 9 M€ dans l’espoir de faire infléchir la position du club catalan, qui a repoussé toutes les avances pour leur pépite sénégalaise qui fait encore ses armes dans la couveuse dirigée Rafa Marquez au Barça Athletic (D3).

🚨🟡🔴 EXCL: RC Lens have submitted formal bid to Barcelona for talented 2004 born defender Mikayil Faye.



Loan with obligation to buy proposal — around €8/9m package.



🔵🔴 It’s up to Barça but club position has always been clear until today: all proposals were rejected. pic.twitter.com/p73sFUOLBF