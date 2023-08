RC Lens - Mercato : le successeur d’Openda déjà à Lens ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En attendant l'arrivée d'un nouvel attaquant espérée par Franck Haise, le RC Lens s'appuie sur Morgan Guilavogui lors de la préparation estivale. Recruté au Paris FC, le Guinéen n'a pas marqué face au Torino (0-0) mais a montré des choses intéressantes dans le jeu. Pour le moment, l'homme aux 16 buts en Ligue 2 la saison passée occupe la place en pointe laissée vacante par Loïs Openda, obligeant ses partenaires à s'adapter. Fulgini compare avec Openda Interrogé au sujet de son nouveau coéquipier suite à la rencontre amicale au stade Bollaert, Angelo Fulgini a pointé la différence de style avec le Belge parti à Leipzig. "Il a fait un bon match dans son registre et dans ses caractéristiques. C’est sûr que ce n’est pas Loïs, à nous autour de nous adapter à son jeu. Il y a plus de jeux combinés avec lui, il peut prendre la profondeur. Je pense qu’il aura des occasions et il marquera beaucoup de buts ici", a noté l'ancien Angevin. Guilavogui aura une nouvelle occasion de s'illustrer ce samedi, à Old Trafford, dans un match de gala face à Manchester United. Podcast Men's Up Life Pour résumer En attendant l'arrivée d'un nouvel attaquant espérée par Franck Haise, le RC Lens s'appuie sur Morgan Guilavogui lors de la préparation estivale. Recruté au Paris FC, le Guinéen n'a pas marqué face au Torino (0-0) mais a montré des choses intéressantes dans le jeu.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur