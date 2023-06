RC Lens - Mercato : le RB Leipzig réhausse son offre pour Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RB Leipzig semble bien déterminer à recruter Loïs Openda. Il faut dire que le buteur belge de 23 ans n'a laissé personne indifférent avec sa saison à 21 buts et 4 passes décisives en 38 matches de Ligue 1. Et cela alors qu'il découvrait le championnat de France. Les Allemands sont convaincus de son potentiel et négocient tranquillement avec les Sang et Or. D'autant plus tranquillement qu'Openda leur a fait savoir qu'il souhaitait les rejoindre cet été.

Encore 10 M€ entre la 2e offre et les attentes du RCL

Selon Sky Sport Allemagne, le club de Red Bull va formuler une deuxième offre au Racing. La première était de 27 M€ d'indemnité plus 5 M€ de bonus. La nouvelle sera de 30 M€ + 5 M€. On est encore très loin des 45 M€ attendus mais il reste encore beaucoup de temps avant la clôture du marché estival, qui n'est d'ailleurs même pas officiellement ouvert. Grâce au positionnement d'Openda, le RB Leipzig se retrouve en position de force.

La fiche de Loïs Openda

#Openda / Leipzig:



• Lens rejected €27m base fee + €5m bonuses.

• According to our information, Leipzig is preparing the next offer.

• €30m + €5m bonuses.

• @RBLeipzig is ready to make Openda a record transfer! @SkySportDE



🤝 @sachatavolieri pic.twitter.com/WIBYxk7Rpg — Philipp Hinze (@philipphinze24) June 9, 2023

Pour résumer Le RC Lens attendrait 45 M€ pour lâcher Loïs Openda. Le RB Leipzig a entendu le message et va formuler une deuxième offre. Après les 32 M€ (bonus compris), celle-ci serait de 35 M€. On se rapproche des souhaits artésiens, même s'il reste encore une belle marge.

