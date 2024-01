RC Lens - Mercato : les dirigeants justifient le coup Jhoanner Chavez

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens évoque les raisons du recrutement de Jhoanner Chavez. À 21 ans il quitte son Amérique du Sud, bien décidé à empoigner la Ligue 1. Arrivé en prêt du EC Bahia, l'Equatorien débarque dans un RC Lens convaincu de son potentiel et de ses qualités. Dans un communiqué, et avec l’intervention d’Arnaud Pouille (directeur général), le club souligne tous les grands axes de sa carrière. Un profil Franck Haise compatible Les dirigeants ont notamment appuyé sur son expérience “continentale”, en mentionnant ses participations pour la Copa Libertadores U20 et sa présence dans la sélection de l’Equateur. “Nous avons été séduits par le contact établi entre la cellule de recrutement et Jhoanner ainsi que son entourage”, explique Arnaud Pouille. Un choix humain et aussi tactique: “Chacun sait que le Racing, à travers l’approche tactique de Franck Haise, a fait de l’intensité dans son jeu, notamment ses couloirs, un principe clé. L’arrivée d’un jeune piston international qui affiche un gros volume de jeu et un profil de contre-attaquant s’inscrit dans cette philosophie”. 🚐 Le 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023-24, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 🔟



Un accueil bien plus 𝒄𝒉𝒂𝒖𝒅 ❤️💛 que la météo 🥶



👉 https://t.co/8bjqR6lrnC#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/jwBcjqR9Ol — Racing Club de Lens (@RCLens) January 9, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Après l’arrivée de Jhoanner Chavez (21 ans) au RC Lens, les dirigeants reviennent sur les raisons qui les ont poussé à recruter l’Equatorien. Notamment sa présence dans les listes de la sélection de son pays et sa participation à la Copa Libertadores U20.



Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur