RC Lens - Mercato : les Sang et Or foncent sur une révélation de Ligue 2

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ghisolfi est parti mais les idées restent. Un petit peu plus en difficulté cette saison aux postes de latéraux, le RC Lens cherche à se renforcer cet été. Przemyslaw Frankowski et Machado font l’affaire, mais Massadio Haidara et Julien Le Cardinal ne donnent pas vraiment satisfaction en doublure, tout comme Ismaël Boura. Ils ont alors comme objectif, de recruter le latéral droit de Bastia, Kevin Van Den Kerkhof. Un néo-international algérien Van Den Kerkhof a le profil d’un latéral particulièrement prolifique (il a marqué 20 buts en deux saisons à Dudelange), et son profil rappelle notamment celui de Jonathan Clauss, arrivé à 27 ans au RC Lens, tout comme le latéral bastiais s’il venait à rejoindre les artésiens. Il a également récemment été convoqué avec l’Algérie, avec qui il a fêté sa première sélection. Le RC Lens prêt à offrir 6M€ pour Kevin Van Den Kerkhof (27 ans, Bastia) selon @le_quotidien_lu 🇱🇺. Révélation de L2 (4 buts, 5 assists), le piston droit (1m90) vient d'être appelé en sélection Algérienne. pic.twitter.com/7Byye5iU5Y — Bouabid Bedaine (@BouabidBedaine) April 11, 2023

Pour résumer Le joueur qui a déjà croisé le chemin de Franck Haise dans la réserve du FC Lorient, pourrait bien poser ses valises chez les sang et or cet été, avec qui il devrait jouer l’Europe en cas de transfert. Cela ne se fera cependant pas à moindre coût et les sommes évoquées avoisinent les 6 millions d’euro.

Louis Leymarie

Rédacteur

