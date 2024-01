RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent leur premier départ de l'hiver

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

"Arrivé au club en juillet 2020, Wuilker Farinez n’est plus un joueur Sang et Or. Le portier international vénézuélien a été libéré des six derniers mois de son contrat, après des échanges teintés de respect. Cette décision, prise conjointement, répond à un double objectif, faciliter d’une part la recherche d’un nouveau défi sportif à la hauteur de la détermination de Wuilker et d’autre part, pour le club, de s’inscrire dans la réglementation en matière d’inscription de joueurs extra-communautaires. Le Racing salue celui qui portait le numéro 1, gardien bondissant, exemplaire dans l’investissement et homme de grande valeur. Le club indique par ailleurs qu’il a convenu avec le joueur qu’il pourrait s’entrainer avec le groupe professionnel et poursuivre sa montée en puissance sur le plan athlétique, ceci jusqu'à la fin de saison", peut-on lire sur le communiqué du RC Lens annonçant le départ de Wuilker Farinez.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑾𝒖𝒊𝒍𝒌𝒆𝒓 ❤️💛



Le portier 🇻🇪 a été libéré des six derniers mois de son contrat, après des échanges teintés de respect. Le Racing salue celui qui portait le numéro 1, gardien exemplaire dans l’investissement et homme de grande valeur.



👉 https://t.co/VKhVqgu6Kn pic.twitter.com/vVdc1q3INL — Racing Club de Lens (@RCLens) January 18, 2024

