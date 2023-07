RC Lens - Mercato : Danso a dit oui à Naples, un flop de l'AC Milan relancé !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'idée paraît séduisante. Le joueur s'est planté à l'AC Milan mais il avait été vraiment bon à Bruges... Selon Tuttosport, le RC Lens s'intéresse à Charles de Ketelaere, le milieu offensif ou attaquant belge. A 22 ans, le joueur n'a pas fait son trou à Milan. Acheté 35 M€, il n'a pas inscrit le moindre but en 40 matches sous le maillot rossoneri (1 passe décisive). Des stats qui pourraient refroidir, mais qui n'empêchent pas le Belge d'être dans le viseur d'Aston Villa, Leipzig et du PSV Eindhoven. Naples va augmenter son offre pour Danso Le PSV serait d'ailleurs en pole, avec une offre de 28 M€ pour le joueur, qui avait inscrit 18 buts et délivré 10 passes décisives avec Bruges en 2021-22. Par ailleurs, le dossier Kevin Danso s'emballe. Rédacteur en chef de TMW, Marco Conterio affirme que Naples va augmenter l'offre pour le défenseur du RC Lens, qui a déjà dit oui au Napoli ! Il est le premier nom de la liste de Rudi Garcia cet été. Reste à savoir ce qu’en diront les dirigeants du club artésien. 🔵 Il #Napoli insiste per Kevin Danso del #RCLens



🔵 Il #Napoli insiste per Kevin Danso del #RCLens

In settimana gli azzurri aumenteranno l'offerta per il difensore 🇦🇹. Danso ha già detto sì al Napoli, è il primo nome in lista

➡ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/i7YEfqEQxw — Marco Conterio (@marcoconterio) July 31, 2023

