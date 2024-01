RC Lens Mercato : les Sang et Or recalés pour le remplaçant parfait à Haïdara

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le FC Nantes a – semble-t-il – trouvé son nouveau latéral gauche du côté de Boavista avec Bruno Onyemaechi, cela n'empêche pas les Canaris de continuer à pousser pour Massadio Haïdara (RC Lens, 31 ans). Selon l'insider Emmanuel Merceron, le FCN n'a pas renoncé à la venue de l'expérimenté international malien pour muscler son secteur défensif. Franck Haise tendu par le possible départ d'Haïdara, Lens cherche de son côté un joueur dans le même registre : capable d'évoluer à la fois à gauche et dans un rôle de défenseur axial. Le Racing a tenté Anthony Caci (RC Strasbourg) Mohamed Toubache-Ter explique les Sang et Or ont récemment tenté leur chance du côté de Mayence pour récupérer l'ancien Strasbourgeois Anthony Caci (26 ans) mais qu'ils ont essuyé un refus du club allemand. En une saison et demi, le natif de Forbach s'est imposé comme une pièce essentielle des Carnavaliers. L'ancien international Espoir tricolore est sous contrat jusqu'en juin 2026. Lens s'est heurté au refus de Mayence, concernant Anthony Caci.#RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 28, 2024

Pour résumer Si le RC Lens bloque pour l'instant le départ de Massadio Haïdara au FC Nantes, c'est parce que son remplaçant n'est pas trouvé. Les Sang et Or avaient tenté Anthony Caci à Mayence mais le club allemand a repoussé l'offensive.

Alexandre Corboz

Rédacteur