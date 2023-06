RC Lens - Mercato : les envies d’ailleurs d’Openda dictées par Mbappé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Loïs Openda ne cache plus ses envies d’ailleurs. L’attaquant belge du RC Lens a répété hier qu’il avait l’intention de quitter le RC Lens cet été. « Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même. Forcément, les supporters n'ont pas envie de me voir partir. Je comprends leur attachement. Mais je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai pas mal parlé du club, a-t-il affirmé dans L’Équipe. C'est le club qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Je serai toujours attaché à ce club, c'est normal. Mais je n'ai manqué de respect à personne. »

« Afficher ses ambitions à la Mbappé c’est bien mais... »

Ce ne pas l’avis de Thibaud Vézirian, excédé par le côté « Kylian Mbappé » qui déteint de plus en plus sur Openda. « Je milite pour que Lens vende Openda, a expliqué le journaliste sur Team Football. Vendez le pour 35 M€, et vite! Le mec manque totalement de respect au RC Lens. Afficher ses ambitions à la Mbappé c’est bien. Mais de l’autre côté du dois respecter ton club. Il y a une façon de faire. Ça m’attriste. »

🎙️ Thibaud Vézirian dans le Dèj Foot :"Je milite pour que Lens vende Openda. Vendez le pour 35 M€, et vite! Le mec manque totalement de respect au #RCLens. Afficher ses ambitions à la Mbappé c’est bien. Mais de l’autre côté du dois respecter ton club. Il y a une façon de faire.… pic.twitter.com/y6SCppObyW — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 16, 2023

