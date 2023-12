RC Lens - Mercato : Openda vers un nouveau transfert record en 2024 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après une saison à 21 buts en 42 matches toutes compétitions confondues avec le RC Lens, Loïs Openda a pris la route de l'Allemagne cet été. Pour un montant record pour les Sang et Or de 38,5 M€. Avec le RB Leipzig, l'attaquant belge de 23 ans confirme ses exceptionnelles qualités de buteur avec déjà 14 réalisations en 21 rencontres. Une moyenne de but par match supérieure à celle de sa saison artésienne (0,7 contre 0,5). VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Record à battre : 90 M€ Cette réussite lui vaut l'intérêt de Chelsea, selon Ekrem Konur. La piste prioritaire des Bleus pour l'été prochain demeure le buteur du Napoli Victor Osimhen. Mais si le Nigérien décide de rester au SSCN ou de mettre le cap ailleurs, alors le club londonien se lancera à l'assaut d'Openda. Qui pourrait battre un nouveau record d'indemnité. Celui du RB est de 90 M€ et il date d'il y a trois mois puisqu'il concerne le départ de Josko Gvardiol à Manchester City. Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 💣💥 Chelsea could make a move for RB Leipzig's Belgian striker Loïs Openda if they fail to sign Napoli's Nigerian striker Victor Osimhen. 🇳🇬🇧🇪 🔵 #CFC pic.twitter.com/jAMyUurHlV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Cet été, le RB Leipzig a versé 38,5 M€ au RC Lens pour s'attacher les services de Loïs Openda. Le buteur belge cartonne en Allemagne, ce qui lui a permis de taper dans l'œil de Chelsea, qui s'intéresserait à lui pour la prochaine intersaison.

Raphaël Nouet

Rédacteur